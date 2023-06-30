Очередные отключения горячей воды пройдут в Сыктывкаре и Ухте

В Республике Коми компания "t+" продолжает гидравлические испытания тепловых сетей, выявление дефектов и дальнейшее их устранение. Об этом сообщили в пресс-службе компании. В ближайшую неделю специалисты "t+" продолжат профилактическую работу в Ухте и столице Коми. В связи с чем в разных районах городов временно отключат горячее водоснабжение.

В Ухте с 3 по 7 июля горячей воды не будет по следующим адресам: