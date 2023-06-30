Очередные отключения горячей воды пройдут в Сыктывкаре и Ухте

В Республике Коми компания "t+" продолжает гидравлические испытания тепловых сетей, выявление дефектов и дальнейшее их устранение. Об этом сообщили в пресс-службе компании. В ближайшую неделю специалисты "t+" продолжат профилактическую работу в Ухте и столице Коми. В связи с чем в разных районах городов временно отключат горячее водоснабжение.
В Ухте с 3 по 7 июля горячей воды не будет по следующим адресам:
ул. 30 лет Октября 15, 17, 19, 19а (к1, 2, 3), 21а, 22, 22/12, 24;
ул. Бушуева 12, 27, 27б;
ул. Интернациональная 51, 53-58, 60, 62, 64, 66, 68, 70а, 72, 74/42, 76;
Комсомольская площадь 8/12;
пр. Космонавтов 1а, 9а, 13, 23а, 50;
ул. Куратова 2, 3, 4, 4а, 5 - 16, 19, 20,
пр. Ленина 24, 26Б, 28, 30, 32, 34, 36, 37/1, 37/5, 38, 39/2, 40, 41, 45, 46-50 53, 53а, 55, 57, 57а, 59, 61, 61а, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79;
наб. Нефтяников 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 6а, 7-23;
ул. Севастопольская 9а;
ул. Сенюкова 1, 7, 9, 11, 13а, 25/52,
пр. Строителей 2а, 4, 4а, 5б, 6, 11, 13, 17, 25, 26, 27, 31, 33, 35, 37;
ул. Юбилейная 24, 26.
В Сыктывкаре с 4 по 10 июня горячая вода будет отсутствовать по адресам:
ул. Водопьянова, 4, 4/1, 15;
ул. Восточная, 35, 35/1, 39;
ул. Громова, 45, 51, 58, 70;
ул. Интернациональная, 32;
ул. Клары Цеткин, 2, 7, 10, 50, 67;
ул. К. Маркса, 100, 102, 108, 111, 116, 117, 119, 129, 131, 145, 177, 183, 185, 191;
Октябрьский проспект, 127, 127/1, 127/2, 127/3, 129, 129/3, 129/4, 129/5;
ул. Осипенко, 12;
ул. Папанина, 1/1;
ул. Первомайская, 7, 9, 9/11, 20;
ул. Петрозаводская, 4, 10;
ул. Чкалова, 8;
ул. Энгельса, 134.
Добавим, гидравлические испытания на плотность и прочность тепловых сетей компания проводит каждый год после завершения отопительного сезон. Специалисты выявляют изношенные участки трубопроводов, а после заменяют их на новые. Проведение испытаний дает гарантию надежной работы теплосетей в холодный период.
"t+" просит жителей проявлять осторожность рядом с надземными теплотрассами, тепловыми камерами и другими объектами инженерной инфраструктуры. При обнаружении утечек горячей воды, провалов грунта, открытых люков следует немедленно передать информацию в ЕДДС и в диспетчерские службы "t+".