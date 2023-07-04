Глава Коми Уйба заявил, что угрозы населению в результате нефтеразлива нет

Ситуацию с нефтеразливом в Усинском районе прокомментировал глава Коми Владимир Уйба. Он заверил, что угрозы местному населению нет. Напомним, 2 июля в компании "Нобель-Ойл", которая работает в Южно-Ошском нефтяном месторождении, отказал трубопровод. В результате произошел разлив нефти, а часть жидкости попала в реку Колву.

Как заявил Уйба, на данный момент последствия аварии устраняет оперативная группа, перекачку нефтяной жидкости остановили, а у реки Колва оборудовали боновые заграждения. Кроме того, их установили также на реке ниже по течению. Рабочие завезли сорбента.

Отметим, из-за масштаба аварии, компания не смогла справиться самостоятельно с последствиями разлива. Потому на помощь выехали спасательно-аварийные службы региона.

Ситуация находится под контролем Минприроды Коми. Кроме этого, правительство региона взаимодействует с Департаментом природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа, поскольку нефтарзлив случился недалеко от границы двух субъектов.