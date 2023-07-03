Пять скрытых признаков: как распознать у себя алкоголизм

Специалисты выделили пять признаков алкоголизма, которые могут обнаружить у себя здоровые с виду люди. Однако на самом деле они уже глубоко в беде.

Употребление алкоголя в качестве средства от стресса. Раз в год снять напряжение стаканчиком крепкого спиртного, может, и не криминально, однако пить его по этой причине постоянно неприемлемо. Это уже зависимость. Незнание и неприятие меры. Никто не считает позорным пропустить пару бокалов пива в пятницу после работы, но если человек раз за разом не может остановиться, то стоит обратиться к специалисту – это тревожный знак. Невозможность общения без спиртного. Здороваться, разговаривать и принимать участие в различных мероприятиях в большой компании можно и нужно на трезвую голову. Если вы начали прятать алкоголь от близких, значит, вам стыдно. Если есть стыд, значит, есть подсознательное признание своей проблемы. Алкоголь заменил все хобби. Сами не заметите, как выпивка станет единственным увлечением, а это уже признак болезни, сообщает портал Life.ru.

Напомним также, недавно в Госдуме обсудили, как защитить людей от алкогольной и табачной продукции. Одним из предложений оказался запрет на продажу пива и сидра в заведениях общественного питания. Это будет касаться реализации продукции индивидуальными предпринимателями.