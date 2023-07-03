Пять скрытых признаков: как распознать у себя алкоголизм

Специалисты выделили пять признаков алкоголизма, которые могут обнаружить у себя здоровые с виду люди. Однако на самом деле они уже глубоко в беде.
- Употребление алкоголя в качестве средства от стресса. Раз в год снять напряжение стаканчиком крепкого спиртного, может, и не криминально, однако пить его по этой причине постоянно неприемлемо. Это уже зависимость.
- Незнание и неприятие меры. Никто не считает позорным пропустить пару бокалов пива в пятницу после работы, но если человек раз за разом не может остановиться, то стоит обратиться к специалисту – это тревожный знак.
- Невозможность общения без спиртного. Здороваться, разговаривать и принимать участие в различных мероприятиях в большой компании можно и нужно на трезвую голову.
- Если вы начали прятать алкоголь от близких, значит, вам стыдно. Если есть стыд, значит, есть подсознательное признание своей проблемы.
- Алкоголь заменил все хобби. Сами не заметите, как выпивка станет единственным увлечением, а это уже признак болезни, сообщает портал Life.ru.
Напомним также, недавно в Госдуме обсудили, как защитить людей от алкогольной и табачной продукции. Одним из предложений оказался запрет на продажу пива и сидра в заведениях общественного питания. Это будет касаться реализации продукции индивидуальными предпринимателями.