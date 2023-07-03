В Коми появился памятник пожарной машине

В Усть-Вымском районе установили памятник пожарной машине. Информация об этом появилась на странице главы района Галины Плетцер. Открытие монумента состоялось вчера, 2 июля, в селе Усть-Вымь. Пожарную машину, проработавшую в отрасли более 30 лет, перекрасили и установили рядом с ПЧ №124 села. Теперь автомобиль напоминает жителям и гостям поселения о подвигах огнеборцев.

Как пояснила Плетцер, открытие необычного монумента приурочили к 15-летию Противопожарной службы в регионе и старту конкурса профмастерства и соревнований по пожарно-спасательному спорту, которые в эти дни проходят в районе. Итоги подведут седьмого июля.