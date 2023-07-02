Врач рассказал, какой сорняк поможет в борьбе с раком и диабетом

Врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов рассказал, какое растение может защитить организм от рака. По словам специалиста, в крапиве много витамина K, который помогает бороться с раком. В 100 граммах сорняка может быть до 500 мкг витамина. В этом растении содержится железо, кальций и магний. Также крапива может помочь при диабете и атеросклерозе, ведь её полезные вещества укрепляют кости и участвуют в свертывании крови.

Вялов заявил, что злоупотреблять витамином К не стоит, ведь в большом объёме он может вызвать тромбоз и кровотечение. Рекомендуется употреблять 50-100 мкг в день.