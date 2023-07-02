В Коми вновь нагрянут грозы

В Коми объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает МЧС Республики Коми.

2 июля с 18часов до 6 утра 3 июля в восточной части региона ожидаются ливни с грозами. Непогода будет в Усть-Куломском, Ухтинском, Троицко-Печорском, Вуктыльском, Сосногорском, Печорском, Усинском районах.