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В Коми вновь нагрянут грозы

В Коми вновь нагрянут грозыФото из архива "Про Города Сыктывкар"

В Коми объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает МЧС Республики Коми.

2 июля с 18часов до 6 утра 3 июля в восточной части региона ожидаются ливни с грозами. Непогода будет в Усть-Куломском, Ухтинском, Троицко-Печорском, Вуктыльском, Сосногорском, Печорском, Усинском районах.

МЧС России рекомендует жителям:

  • Воздержаться от походов в лес и водные объекты, а также ограничить время пребывания на улице
  • Желательно отключить электроприборы из сети и закрыть окна
  • Находясь на улице, не стойте под деревьями, стоящими в одиночку, а также столбами и линиями электропередач
  • Водители должны быть внимательнее и соблюдать скоростной режим
  • Родителям объяснить детям, как нужно действовать во время непогоды

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