В Коми вновь нагрянут грозы

В Коми объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает МЧС Республики Коми.
2 июля с 18часов до 6 утра 3 июля в восточной части региона ожидаются ливни с грозами. Непогода будет в Усть-Куломском, Ухтинском, Троицко-Печорском, Вуктыльском, Сосногорском, Печорском, Усинском районах.
МЧС России рекомендует жителям:
- Воздержаться от походов в лес и водные объекты, а также ограничить время пребывания на улице
- Желательно отключить электроприборы из сети и закрыть окна
- Находясь на улице, не стойте под деревьями, стоящими в одиночку, а также столбами и линиями электропередач
- Водители должны быть внимательнее и соблюдать скоростной режим
- Родителям объяснить детям, как нужно действовать во время непогоды