В Коми автобус наехал на пожилую женщину

В Микуни автобус задавил 80-летнюю женщину. Об этом сообщает Управление ГИБДД МВД по Республике Коми.

1 июля 2023 года около 13:46 на привокзальной площади автобус Андарэ сбил пенсионерку. Транспорт ехал по улице Советской и при начале движения сбил местную жительницу 1949 года рождения. Пострадавшую увезли в больницу с черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, ушибами поясницы, правого колена, левого предплечья, а также у неё была тупая травма живота и ссадина на брови.