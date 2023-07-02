В одной из больниц Коми пополнился автопарк

В Усинской больнице пополнился автопарк. Сразу 8 машин прибыли в ЦРБ. Об этом сообщает администрация округа “Усинск”. Ключи от новых авто вручил Максим Чуркин – главный врач Усинской ЦРБ. Машины были приобретены в рамках национального проекта "Здравоохранение". Уже скоро 8 автомобилей приступят к работе, двое из которых отправятся в Усть-Лыжу и Мутный Материк.

УАЗ-396295 приспособлен к суровому климату. Он отлично подходит для работ на севере и приспособлен к нашим дорогам. Оставшиеся в автопарке машины будут обслуживать хозяйственные и медицинские направления.