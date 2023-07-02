День молодёжи в Усинске прошёл совместно с callаборацией

В Усинске прошёл День молодёжи. Дата совпала с callаборацией. Об этом сообщает администрация города.
Праздник планировали провести 24 июня, но его пришлось перенести. В этот день должно было пройти мероприятие callаборация, поэтому и решили соединить два события вместе. Торжество прошло в парке “Русские горки” в Татарском лесу. Был большой пикник, на котором выступали спикеры из разных направлений.
Всех пришедших поприветствовала заместитель главы главы администрации округа "Усинск" Ирина Виряльченкова. Она поздравила молодёжь с праздником и вручила дипломы победителям интеллектуального квеста MozgHub и велоквеста, а также соревнований по футболу, стритболу, пляжному волейболу и автозвуку. Все эти мероприятия проходили ранее в рамках фестиваля молодёжи. Ещё пели песни у костра. Завершился праздник фестивалем красок холи.