Юлиана Караулова вышла из номера гостиницы и фотографировалась со своими фанатами

Как сообщили порталу "Про Город Сыктывкар", после концерта Юлианы Карауловой возле гостиницы “Авалон”, в которой остановилась певица, стояла компания ребят. Сыктывкарцы пели песни артистки, чтобы она выглянула из окна и обратила на них внимание.

Певицу растрогало такое внимание, она выглянула из окна и помахала своим фанатам. Тогда поклонники артистки зашли в гостиницу, надеясь, что Юлиана спуститься к ним, но в холле никого не было. Тогда маленькая девочка лет 6 спросила на ресепшене, сможет ли певица выйти из номера и дать автограф. В результате Юлиана всё-таки спустилась. Сыктывкарцы смогли сфотографироваться с артисткой и получить автограф.