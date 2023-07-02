Жителей Коми напугала гроза

Во многих районах Коми вчера бушевала непогода. Больше всех досталось Сыктывкару и ближайшим у нему районам.

1 июля в Сыктывкаре прошёл сильный дождь, который затопил дороги и огороды. В одном из кафе Эжвы потолок не выдержал натиска стихии: лилось в нескольких местах. Также свидетели сообщают о пожарах после молнии. В некоторых районах недалеко от города даже был град. В Нижнем Чове и Морово не было электричества.

К вечеру гроза добралась и до Ухтинского района. В населённых пунктах недалеко от города также затопило дороги.