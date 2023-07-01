Под Сыктывкаром в результате ДТП машина улетела в кювет

1 июля под Сыктывкаром произошла авария. Две машины столкнулись на перекрестке. Журналист портала ”Про Город Сыктывкар” узнал, как это произошло и есть ли пострадавшие.

1 июля примерно в 16 часов в селе Выльгорт Сыктывдинского района, около заправки ”Движение” случилось ДТП. Машина марки Hyundai Getz столкнулась с автомобилем Datsun on-Do. Как рассказали участники аварии, причиной стало то, что одна из машин не пропустила другую.

По словам очевидцев пострадавших нет. Сейчас на место аварии прибыли сотрудники ДПС и эвакуатор.

