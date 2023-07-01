В Сыктывкаре столкнулись две иномарки

В Сыктывкарском микрорайоне “Орбита” столкнулись две иномарки. Авария случилась 30 июня в 13:30 на улице Карла Маркса возле дома №100. 35-летний водитель за рулем “Мазда” ехал по прилегающей территории дома №100 и столкнулся с “Тойота”, которая также двигалась по территорию, которая прилегала к зданию №100.

В итоге, в ДТП пострадала 32-летняя женщина — водитель “Тойота”. У нее диагностировали острую реакцию на стресс. Госпитализация не потребовалась.