В Сыктывкаре столкнулись две иномарки

В Сыктывкарском микрорайоне “Орбита” столкнулись две иномарки. Авария случилась 30 июня в 13:30 на улице Карла Маркса возле дома №100. 35-летний водитель за рулем “Мазда” ехал по прилегающей территории дома №100 и столкнулся с “Тойота”, которая также двигалась по территорию, которая прилегала к зданию №100.
В итоге, в ДТП пострадала 32-летняя женщина — водитель “Тойота”. У нее диагностировали острую реакцию на стресс. Госпитализация не потребовалась.
Напомним, сыктывкарец выплатил сразуу 60 штрафов, после того, как у него арестовали машину. Мужчину чаще всего привлекали за превышение скорости, однако вместо того, что выплатить штраф, горожанин предпочел их копить. Кроме штрафов ему пришлось заплатить и за “просрочку”.