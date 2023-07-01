Мэрию Сыктывкара оштрафовали на 11 тысяч рублей за нарушение прав сироты

Администрацию столицы Коми оштрафовали на 11 тысяч рублей за нарушение прав сироты. Мэрия не предоставила в срок сыктывкарцу, который рос без родителей, благоустроенное жилье. Об этом сообщает прокуратура республики.

Как выяснилось, на администрацию Сыктывкара возложено предоставление благоустроенного жилья для сироты. Так орган местного самоуправления не исполнял свою обязанность уже восемь месяцев. Поэтому прокуратура направила иск в суд, чтобы взыскать компенсацию за нарушение.