Мэрию Сыктывкара оштрафовали на 11 тысяч рублей за нарушение прав сироты

Администрацию столицы Коми оштрафовали на 11 тысяч рублей за нарушение прав сироты. Мэрия не предоставила в срок сыктывкарцу, который рос без родителей, благоустроенное жилье. Об этом сообщает прокуратура республики.
Как выяснилось, на администрацию Сыктывкара возложено предоставление благоустроенного жилья для сироты. Так орган местного самоуправления не исполнял свою обязанность уже восемь месяцев. Поэтому прокуратура направила иск в суд, чтобы взыскать компенсацию за нарушение.
Суд рассмотрел дело и удовлетворил иск. У мэрии Сыктывкара взыскали 11 тысяч рублей моральной компенсации.
Напомним, в Печоре двое мужчин насиловали маленьких детей. Обоих приговорили к 20 годам колонии строгого режима.