У Республики Коми появятся еще три вертолета

Республика Коми приобретет в лизинг три вертолета для авиалиний региона. Об этом сообщает зампред правительства Эльмира Ахмеева.
Кроме того, вернутся в строй после ремонта старые вертолеты. В 2023 году планируется отремонтировать шесть воздушных суден. Так, в столицу Коми недавно прибыл уже второй такой борт.
Также Эльмира Ахмеева подчеркнула, что ради оздоровления “Комиавиатранса” власти региона совместно с парламентом провели работу. В результате удалось сохранить полторы тысячи рабочих мест, а также обеспечить транспортным средством жителей труднодоступных населенных пунктов.
Зампред правительства Коми отметила, что в ближайшее время у авиакомпании будет двадцать вертолетов.
Напомним, на рейсе самолета Сыктывкар - Сантк-Петербург едва не умер маленький мальчик.