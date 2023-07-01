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У Республики Коми появятся еще три вертолета

У Республики Коми появятся еще три вертолета Фото: пресс-служба правительства республики Коми

Республика Коми приобретет в лизинг три вертолета для авиалиний региона. Об этом сообщает зампред правительства Эльмира Ахмеева. 

Кроме того, вернутся в строй после ремонта старые вертолеты. В 2023 году планируется отремонтировать шесть воздушных суден. Так, в столицу Коми недавно прибыл уже второй такой борт. 

Также Эльмира Ахмеева подчеркнула, что ради оздоровления “Комиавиатранса” власти региона совместно с парламентом провели работу. В результате удалось сохранить полторы тысячи рабочих мест, а также обеспечить транспортным средством жителей труднодоступных населенных пунктов. 

Зампред правительства Коми отметила, что в ближайшее время у авиакомпании будет двадцать вертолетов.

Напомним, на рейсе самолета Сыктывкар - Сантк-Петербург едва не умер маленький мальчик.  

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