У Республики Коми появятся еще три вертолета

Республика Коми приобретет в лизинг три вертолета для авиалиний региона. Об этом сообщает зампред правительства Эльмира Ахмеева.

Кроме того, вернутся в строй после ремонта старые вертолеты. В 2023 году планируется отремонтировать шесть воздушных суден. Так, в столицу Коми недавно прибыл уже второй такой борт.