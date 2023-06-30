В Коми отменили карантин по птичьему гриппу. Соответствующий указ подписал глава республики Владимир Уйба. Ограничения действовали в Сыктывкаре и в селе Сторожевск Корткеросского района.
Напомним, 17 мая ветлаборатория нашла высокопатогенный птичий грипп у мертвых чаек, которых обнаружили в окрестностях Сыктывкара. 18 мая было принято решение — установить карантин. Также был закрыт городской пляж в местечке Кируль. А 19 мая ввели ограничения из-за птичьего гриппа в селе Сторожевск Корткеросского района Коми.
Карантин сняли 30 июня 2023 года. Такой приказ подписал губернатор Коми.
За период карантина специалисты ветуправления вакцинировали более 700 птиц в 67 подворьях столицы Коми и Корткеросского района. Об этом сообщает Минсельхоз региона.