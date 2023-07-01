Сыктывкарец оплатил 60 штрафов ГИБДД после того, как у него арестовали автомобиль

45-летний житель столицы Коми оплатил 60 штрафов ГИБДД после того, как у него арестовали автомобиль. Об этом сообщает УФССП по региону.

Мужчина большую часть штрафов получил за превышение скорости. Но сыктывкарец не хотел выплачивать их, поэтому судебный пристав взыскал с него еще и исполнительный сбор за просрочку платежей.