Сыктывкарец оплатил 60 штрафов ГИБДД после того, как у него арестовали автомобиль

45-летний житель столицы Коми оплатил 60 штрафов ГИБДД после того, как у него арестовали автомобиль. Об этом сообщает УФССП по региону.
Мужчина большую часть штрафов получил за превышение скорости. Но сыктывкарец не хотел выплачивать их, поэтому судебный пристав взыскал с него еще и исполнительный сбор за просрочку платежей.
Должник увеличил свою сумму штрафов: к 30 тысячам рублей прибавились еще 58 тысяч рублей.
После этого мужчина все еще отказывался платить штрафы. Поэтому судебный пристав арестовал “Ладу” сыктывкарца. Только после этого мужчина выплатил все штрафы и исполнительный сбор.
Напомним, в Сыктывкаре КамАЗ устроил массовое ДТП. Пострадали два человека. Большегруз врезался в “Газель”, после чего та от толчка протаранила “Киа Рио”, а следом “Киа Рио” впечаталась в “Киа Соренто”.