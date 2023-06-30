Стало известно об еще одном пострадавшем в ДТП с КамАЗом в Сыктывкаре

Возросло число пострадавших в ДТП с КамАЗом в Сыктывкаре. Большегруз не учел расстояние до впереди едущей машины “Газель” и врезался в нее. После чего та столкнулась с еще двумя авто.
Напомним, авария случилась 29 июня возле сыктывкарского микрорайона Верхний Чов. Водитель КамАЗа 1962 года рождения врезалась в “Газель”, после чего последовала цепочка столкновений из еще двух машин: “Киа Рио” и “Киа Соренто”.
В ДТП пострадали двое: пассажирка “Киа Рио” 2003 года рождения, у нее диагностировали черепно-мозговую травму и сотрясение — не госпитализирована.
Чуть позже, уже самостоятельно к медикам обратился пассажир “Газели” 1993 года рождения. У него закрытая черепно-мозговая травма, ушибы голени и шеи. Его так же не положили в больницу.