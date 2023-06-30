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Стало известно об еще одном пострадавшем в ДТП с КамАЗом в Сыктывкаре

Стало известно об еще одном пострадавшем в ДТП с КамАЗом в СыктывкареСкриншот из видео очевидца

Возросло число пострадавших в ДТП с КамАЗом в Сыктывкаре. Большегруз не учел расстояние до впереди едущей машины “Газель” и врезался в нее. После чего та столкнулась с еще двумя авто.

Напомним, авария случилась 29 июня возле сыктывкарского микрорайона Верхний Чов. Водитель КамАЗа 1962 года рождения врезалась в “Газель”, после чего последовала цепочка столкновений из еще двух машин: “Киа Рио” и “Киа Соренто”. 

В ДТП пострадали двое: пассажирка “Киа Рио” 2003 года рождения, у нее диагностировали черепно-мозговую травму и сотрясение — не госпитализирована.

Чуть позже, уже самостоятельно к медикам обратился пассажир “Газели” 1993 года рождения. У него закрытая черепно-мозговая травма, ушибы голени и шеи. Его так же не положили в больницу. 

 

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