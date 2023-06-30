Стало известно об еще одном пострадавшем в ДТП с КамАЗом в Сыктывкаре

Возросло число пострадавших в ДТП с КамАЗом в Сыктывкаре. Большегруз не учел расстояние до впереди едущей машины “Газель” и врезался в нее. После чего та столкнулась с еще двумя авто.

Напомним, авария случилась 29 июня возле сыктывкарского микрорайона Верхний Чов. Водитель КамАЗа 1962 года рождения врезалась в “Газель”, после чего последовала цепочка столкновений из еще двух машин: “Киа Рио” и “Киа Соренто”.