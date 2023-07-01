Жара и грозы: синоптики Коми дали прогноз на первые выходные июля

В первый день июля в Коми ожидается по-настоящему летняя погода: жара и гроза. Об этом сообщает синоптики ЦГМС региона.
1 июля в Сыктывкаре днем ожидается +23…+25 градусов тепла. Синоптики предупреждают, что в этот день возможны грозы и дожди. Ночью будет прохладно +12…+14 градусов. 2 июля тепло сохраниться — днем температура прогреетя до +22..+23 градусов, ночью +12…+14 градусов. Днем ожидаются дожди.
В центральных районах Коми на выходных синоптики прогнозируют +18…+21 градусов тепла днем, и +9…+11 градусов ночью. Также ожидаются грозы и дожди.
На севере республики преимущественно без осадков. Температура воздуха прогреется до +16…+18 градусов тепла.
Напомним, 1 июля в столице Коми пройдут республиканский выпускной “Твои облака”. Главной звездой вечера станет певица Юлианна Караулова.