Жара и грозы: синоптики Коми дали прогноз на первые выходные июля

В первый день июля в Коми ожидается по-настоящему летняя погода: жара и гроза. Об этом сообщает синоптики ЦГМС региона.

1 июля в Сыктывкаре днем ожидается +23…+25 градусов тепла. Синоптики предупреждают, что в этот день возможны грозы и дожди. Ночью будет прохладно +12…+14 градусов. 2 июля тепло сохраниться — днем температура прогреетя до +22..+23 градусов, ночью +12…+14 градусов. Днем ожидаются дожди.