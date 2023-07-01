Водопад из денег и невиданная прибыль в июле: финансовый гороскоп для всех знаков зодиака

Астрологи дали финансовые прогнозы для всех знаков зодиака. Специалисты рассказали, что ждет в денежных делах, кто станет самым успешным, а кому стоит поэкономить на покупках. Овен

В июле 2023 года Овнам не стоит мечтать о стабильности в финансовых делах. Представителей этого знака зодиака ждет абсолютное непостоянство. Июль готовит одновременно новый источник дохода и тут же звезды говорят о том, что он то будет, то нет. Овнам рекомендуют тщательно подойти к своим финансам. Необходимо все рассчитать так, чтобы дохода хватило и не было опрометчивых трат.

Телец

Июль для Тельцов — это месяц, когда придется много работать, находиться в некомфортных условиях, чтобы потом получить за труды денежное вознаграждение. Сейчас представители этого знака зодиака будут заниматься тем, что только начнут строить основу для будущего богатства. А вот август предвещает уже денежный поток.

Близнецы

Близнецам в июле 2023 года захочется экономить и избавить себя от пустых трат. Пока у представителей этого знака зодиака нет точной и четкой цели — на что именно копить, нет запланированной крупной покупки. Но это не помещает сохранить финансы и приумножить их благодаря разумным тратам.

Рак

Раки в июле 2023 года одни из немногих, кому благоволит денежная удача. Им удастся превратить свое хобби в источник стабильного и хорошего дохода. Раки от работы получат не только финансовое вознаграждение, но и настоящее удовольствие. Руководитель, возможно, будет излишне требователен в этот период, но придется потерпеть, ведь впереди денежный куш.

Лев

В июле львы выйдут из череды своих неудач. За пережитое судьба их вознаградит. Появятся новые источники дохода. Июль 2023 года можно по праву считать месяцем Львов. Впереди их ждет успех в карьере и финансах.

Дева

У представителей этого знака зодиака вырастут не только доходы, но и расходы. Поэтому не стоит слишком сильно радоваться новым источникам финансов. Девам захочется тратить заработанное на себя, на свою красоту, но звезды рекомендуют распределить расходы на дом и близких людей.

Весы

У Весов возможны трудности из-за ретроградной Венеры, которая так на них влияет. Представителям этого знака зодиака стоит аккуратно обращаться с деньгами: вероятны случаи мошенничества по телефону. Также нужно внимательно обращаться с финансами в плане переводов за рубеж.

Скорпион

Звезды считают, что у Скорпионов появится новые задачи, возможно, они перейдут к ним от коллег. Не стоит отказываться от лишней нагрузки, ведь это может сказаться на отношении начальства. Скорпионам рекомендуют быть дипломатичными и гибкими в переговорах. Именно это поможет увеличить количество денег.

Стрелец

Стоит поберечь свои деньги, чтобы финансы всегда были на случай экстренной ситуации. Она возможна в середине июля. Стрельцам необходимо уделить время долгам, а точнее попробовать вернуть свои деньги, которые у них занимали. 17 июля отличная дата для таких переговоров.

Козерог

Козерогам захочется копить и создавать финансовую подушку. Вызовет это желание тревожность под влиянием ретроградной Венеры. При этом Козерогам позволительно немного дать послабления в тратах и немного расточительно отнестись к определенной сумме.

Водолей

Звезды говорят о финансовом напряжении. Возможно, Водолеям вскружит голову шопинг. Пуститься во все тяжкие могут позволить себе лишь те представители знака, кто заранее приготовил финансовый резерв и отложил деньги на случай экстренных трат. В конце месяца не исключены неприятности.

Рыбы