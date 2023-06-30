В лесах Коми заблудился грибник

В Усинске в лесу заблудился грибник. Аварийно-спасательный отряд “Спас-Коми” искал мужчину 29 июня. Как выяснилось, 29 июня в 16:15 мужчина 1962 года рождения позвонил по экстренному номеру 112 и рассказал, что пошел в лес за грибами возле поселка Парма и заблудился.

Спасатели выехали на место и включили специальные звуковые сигналы, по которым грибник смог выйти на дорогу. Как стало известно, мужчина бродил в трех километрах от поселка. Спасательная операция продлилась два часа.