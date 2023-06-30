В Коми в 2023 году уже отремонтировано 50 многоквартирных домов

На 30 июня 2023 года в Коми капитальный ремонт завершен уже в 50 многоквартирных домах. Об этом сообщает Минстрой республики. Фонд капитального ремонта заключил договора на выполнение работ на 1,3 миллиарда рублей.

В Минстрое Коми отметили, что отремонтировано 25 крыш, один фундамент, установлены 26 лифтов, а также приведены в порядок в 22 зданиях инженерные системы. До конца текущего года планируется провести капремонт еще в 300 домах за 1,5 миллиардов рублей.