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В Коми в 2023 году уже отремонтировано 50 многоквартирных домов

В Коми в 2023 году уже отремонтировано 50 многоквартирных домов Фото "Про Город Сыктывкар"

На 30 июня 2023 года в Коми капитальный ремонт завершен уже в 50 многоквартирных домах. Об этом сообщает Минстрой республики. 

Фонд капитального ремонта заключил договора на выполнение работ на 1,3 миллиарда рублей. 

В Минстрое Коми отметили, что отремонтировано 25 крыш, один фундамент, установлены 26 лифтов, а также приведены в порядок в 22 зданиях инженерные системы. До конца текущего года планируется провести капремонт еще в 300 домах за 1,5 миллиардов рублей.

Напомним, Сыктывкаре дорожный ремонт на улице Индустриальная будет длится на две недели дольше. На объекте планируют уложить новый асфальт, установить бортовые дорожные и тротуарные камни. Работы идут в умеренном темпе, но есть возможность, что сроки увеличатся.

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