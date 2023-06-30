В Коми от укусов клещей за неделю пострадал 181 человек

В Республике Коми с 23 по 29 июня медицинская помощь из-за укуса клеща понадобилась 181 жителю Коми, 15 из них — дети. С начала сезона в поликлиники обратились 2063 жителя региона, которые пострадали от укусов клещей. Среди них 350 были детьми. Такие данные приводит Роспотребнадзор республики.
В "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми" и Минздрава Коми провели 222 исследования. В двух из них нашли вирус клещевого энцефалита, а в 22 обнаружили возбудитель иксодового клещевого боррелиоза.
Также управление Роспотребнадзора Коми напоминает о важности профилактики клещевого вирусного энцефалита.
Напомним, сыктывкарский ветеринар рассказал, как самостоятельно извлечь клеща из своего питомца. Как защитить кошку или собаку от паразита читайте здесь.