В Коми несколько рек перешли в статус "очень загрязненная"

В 2022 году эксперты провели наблюдение за качеством поверхностных вод сразу на 25 реках в бассейнах Печоры, Вычегды, Мезень и Лузы. Три реки перешли в статус "очень загрязненная".
Так, в 2022 году в реке Луза обнаружили соединения химических элементов — цинка и никеля. В итоге, список загрязняющих компонентов увеличился с шести до восьми. Таким образом, река Луза с реки "загрязненной" стала "очень загрязненной" — качество воды оценивается в пределах третьего класса. Также в реке нашли следовое содержание линдана и пестицидов группы ДДТ (0, 000–0, 002 мкг/дм3).
В реке Уса в 2022 году также заметили ухудшение качества воды возле деревни Адзьва. Загрязняющие вещества расширились с шести до восьми — в реке обнаружили нефтепродукты и соединения цинка. Кроме того, из-за увеличения содержания соединений марганца сменился разряд качества воды на очень загрязненную.
Самым загрязненным участком реки Уса стало место возле села Усть-Уса. Здесь обнаружили нарушение ПДК по азоту нитритному в 9, 4 раза.
Кроме того, заметили ухудшение качества воды в реке Ухта. В ней увеличилось содержание примесей соединений железа и марганца. Река также перешла в статус “очень загрязненная”.