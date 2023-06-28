В Сыктывкаре введут дополнительные меры для ограничения работы "наливаек"

О новых мерах борьбы с торговлей алкоголем в заведениях, расположенных в многоквартирных домах, рассказала начальник управления экономики и анализа Сыктывкара Юлия Малышева.

Свой доклад она представила вчера, 27 июня, на общегородской планерке в мэрии столицы. Сегодня "наливайки" могут располагаться в 25 метрах от соцучреждений. Однако из-за регулярных жалоб жителей многоквартирных домов на ночной шум и буйное поведение посетителей этих заведений, Сыктывкар принял решение ограничить расположение "наливаек" до 25 метров от жилых помещений. Соответствующую методику расчета Малышева продемонстрировала в презентации.