В Коми пьяный водитель съехал в кювет,а после скрылся с места аварии

В Сосногорске пьяный водитель съехал в кювет, а после покинул место аварии. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Республике Коми.
Как пояснили в ведомстве, вчера вечером, 29 июня, в дежурную часть ОМВД Сосногорска позвонил местный житель и сообщил, что на автодороге Сыктывкар-Ухта-Печора-Усинск-Нарьян-Мар произошла авария. Водитель ВАЗ-21154, будучи в состоянии алкогольного опьянения, слетел в кювет. Сотрудники полиции немедленно выехали на место происшествия, однако виновника ДТП не нашли. Он оставил свое авто и отправился по трассе в сторону города. Госавтоинспекторы задержали мужчину на проезжей части и провели медицинское освидетельствование на состояние опьянения. В выдыхаемом воздухе водителя оказалось 0, 895 мг/л алкоголя.
Позже выяснилось, что в феврале 2023 года нарушителя уже привлекали к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде и лишили прав. На этот раз ему грозит уголовная ответственность по ч. 1 статьи 264.1 УК РФ, предусматривающей наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.