В Коми пьяный водитель съехал в кювет,а после скрылся с места аварии

В Сосногорске пьяный водитель съехал в кювет, а после покинул место аварии. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Республике Коми.

Как пояснили в ведомстве, вчера вечером, 29 июня, в дежурную часть ОМВД Сосногорска позвонил местный житель и сообщил, что на автодороге Сыктывкар-Ухта-Печора-Усинск-Нарьян-Мар произошла авария. Водитель ВАЗ-21154, будучи в состоянии алкогольного опьянения, слетел в кювет. Сотрудники полиции немедленно выехали на место происшествия, однако виновника ДТП не нашли. Он оставил свое авто и отправился по трассе в сторону города. Госавтоинспекторы задержали мужчину на проезжей части и провели медицинское освидетельствование на состояние опьянения. В выдыхаемом воздухе водителя оказалось 0, 895 мг/л алкоголя.