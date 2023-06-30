Сыктывкарец нашел в родительском доме тайник с ружьем

В Сыктывкаре 63-летний мужчина добровольно сдал найденные гражданские огнестрельные гладкоствольные оружия. За это н получит вознаграждение 20 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии Коми.

Как поясняется в официальном релизе, сыктывкарец навестил родительский дом в Прилузском районе, где давно никто не живет. Разбирая старые вещи, он заметил сверток, в котором оказалось спрятано оружие. Вторую находку он обнаружил в охотничьей избе в лесном массиве. Домик был открыт. Зайдя внутрь, сыктывкарец нашел в углу помещения еще одно ружье в собранном виде.