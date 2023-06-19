В Коми мужчина прятал чужое ружье и получил штраф

По информации пресс-службы судов Республики Коми, жителя села Мыелдино в Усть-Куломском районе оштрафовали на 5000 рублей за незаконное хранение чужого оружия.



Как уточнили в ведомстве, около года сельчанин хранил гражданское охотничье гладкоствольное ружье модели "ИЖ-18Е" в подсобке под мостом недалеко от своего дома. Примечательно, что оружие принадлежало другому человеку. В таких случаях нашедшему надлежит сдать ружье в отделение лицензионно-разрешительной работы муниципалитета. Однако нарушитель это го делать не стал, за что и получил административное наказание. Добавим, помимо денежного штрафа, у нарушителя также изъяли само ружье и передали его в уполномоченные органы.



Напомним, ранее ФСБ совместной работе с МВД и Росгвардией изъяли у подпольных российских оружейников более сотни единиц оружия. Республика Коми стала одним из 34 регионов, в которых проходила спецоперация.