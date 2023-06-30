Максим Чураков покидает пост главного врача Усинской ЦРБ

Вчера, 30 июня, на рабочей планерке главной врач Усинской Центральной районной больницы Максим Чуркин сообщил о завершении работы на должности руководителя медучреждения. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Усинска.
Как поясняется в официальном релизе, решение связано с переездом врача на новое место жительство в связи с семейными обстоятельствами.
Максим Чуркин проработал в Усинской ЦРБ 20 лет. Он пришел в больницу рядовым врачом-хирургом и вырос до должности руководителя медучреждения. Исполняющим обязанности руководителя Усинской ЦРБ временно станет заместитель главного врача по медицинской работе Ольга Яхонтова. Ее кандидатуру уже утвердили в Министерстве здравоохранения Коми.
Напомним, ранее региональный Минздрав публиковал на своем сайте информацию о средней заработной плате главных врачей республики. Максим Чураков оказался одним из самых высокооплачиваемых руководителей медучреждений региона.