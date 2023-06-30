Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

Максим Чураков покидает пост главного врача Усинской ЦРБ

Максим Чураков покидает пост главного врача Усинской ЦРБиз архива ПроГородСыктывкар

Вчера, 30 июня, на рабочей планерке главной врач Усинской Центральной районной больницы Максим Чуркин сообщил о завершении работы на должности руководителя медучреждения. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Усинска.

Как поясняется в официальном релизе, решение связано с переездом врача на новое место жительство в связи с семейными обстоятельствами.

Максим Чуркин проработал в Усинской ЦРБ 20 лет. Он пришел в больницу рядовым врачом-хирургом и вырос до должности руководителя медучреждения. Исполняющим обязанности руководителя Усинской ЦРБ временно станет заместитель главного врача по медицинской работе Ольга Яхонтова. Ее кандидатуру уже утвердили в Министерстве здравоохранения Коми.

Напомним, ранее региональный Минздрав публиковал на своем сайте информацию о средней заработной плате главных врачей республики. Максим Чураков оказался одним из самых высокооплачиваемых руководителей медучреждений региона.

...

  • 0

Популярное

Последние новости