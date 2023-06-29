В Коми снизилась численность населения

Численность населения Коми на 1 мая 2023 года составила 724, 6 тысяч человек. Об этом сообщает Комистат.

По статистике, численность жителей республики снизилась на 1,8 тысяч человек. Такое произошло из-за естественной убыли населения и миграционного оттока.