В Коми снизилась численность населения

Численность населения Коми на 1 мая 2023 года составила 724, 6 тысяч человек. Об этом сообщает Комистат.
По статистике, численность жителей республики снизилась на 1,8 тысяч человек. Такое произошло из-за естественной убыли населения и миграционного оттока.
На 1 апреля 2023 года численность населения Коми составляла 725, 1 тысячу, а на 1 мая 2023 года уже 724,6 тысячи человек.
Естественная убыль населения Коми с января по апрель 2023 года, по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, уменьшилась с 7,7% до 5,3%.
Также 536 человек было потеряно из-за миграционной убыли населения. Общая миграция жителей Коми с областями и республиками РФ составила 45,2%.
Напомним, в Коми снизилась средняя заработная плата на 200 рублей.