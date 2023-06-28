В Коми вспыхнули два лесных пожара

В Койгородском районе Республики Коми вспыхнули два лесных пожара. Инцидент случился днем 28 июня в поселке Седтыдор. Огонь смогли обнаружить с помощью лесоавиационных работ примерно в 15:20 часов. Причиной возгорания стало местное население. Об этом сообщает ИАС “Лесные пожары 2.0”.
Огонь удалось ликвидировать с помощью парашютно-пожарной и десантной командами. Пожар возрос до отметки “критичный” всего за один час.
Также лесной пожар вспыхнул возле села Грива. Огонь до сих пор не удалось потушить. Площадь возгорания уже достигла 0,04 гектаров. Вид пожара низовой, а по шкале критичности его отметили как “средний”. Причиной возгорания стала гроза.
Напомним, 28 июня в Сыктывдинском районе горела легковая машина.