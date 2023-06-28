В Коми вспыхнули два лесных пожара

В Койгородском районе Республики Коми вспыхнули два лесных пожара. Инцидент случился днем 28 июня в поселке Седтыдор. Огонь смогли обнаружить с помощью лесоавиационных работ примерно в 15:20 часов. Причиной возгорания стало местное население. Об этом сообщает ИАС “Лесные пожары 2.0”.

Огонь удалось ликвидировать с помощью парашютно-пожарной и десантной командами. Пожар возрос до отметки “критичный” всего за один час.