В Коми два ребенка попали в ДТП на мотоциклах

В Прилузье два несовершеннолетних жителя Коми попали в ДТП. 12-летнего пассажира госпитализировали с переломом руки. Об этом сообщает ГИБДД по региону.

Авария произошла 28 июня около 19:30. Как стало известно, 15-летний ребенок на мотоцикле “Иж” без номеров ехал со стороны автодороги Летки - Прокопьевка. На 1 километре трассы подросток решил выполнить обгон, но врезался в другой мотоцикл “Минск”. Вторым двухколесным транспортом тоже управлял 15-летний подросток.