В Коми два ребенка попали в ДТП на мотоциклах

В Прилузье два несовершеннолетних жителя Коми попали в ДТП. 12-летнего пассажира госпитализировали с переломом руки. Об этом сообщает ГИБДД по региону.
Авария произошла 28 июня около 19:30. Как стало известно, 15-летний ребенок на мотоцикле “Иж” без номеров ехал со стороны автодороги Летки - Прокопьевка. На 1 километре трассы подросток решил выполнить обгон, но врезался в другой мотоцикл “Минск”. Вторым двухколесным транспортом тоже управлял 15-летний подросток.
В итоге, водитель “Минска” получил ушиб левого бедра, ссадины локтевого и голеностопного суставов. Мальчика не госпитализировали.
Водитель “Иж” отделался рвано-ушибленной раной головы, раной левой руки и ссадинами, его также не госпитализировали. Однако, на этом мотоцикле сидел еще и пассажир — 12-летний ребенок. У него диагностировали закрытый перелом руки, рваную рану на ноге, а также множество ссадин. Мальчика отвезли в больницу.
Как сообщили в ГИБДД по Коми, ни на ком из подросток не было шлема. Также на одного из родителей водителя “Иж” составили материал за передачу мотоцикла лицу, у которого нет прав управления.