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В Коми пенсионерка перевела аферистам почти 400 тысяч рублей

В Коми пенсионерка перевела аферистам почти 400 тысяч рублей Фото "Про Город Сыктывкар"

В Воркуте мошенники украли у пенсионерки почти 400 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Коми. 

В полицию Заполярья обратилась женщина 1954 года рождения, которая заявила, что у нее украли крупную сумму денег. 

Как выяснили правоохранительные органы, пенсионерке позвонил незнакомец и представился сотрудником банка. Аферист заявил, что на имя женщины кто-то пытается оформить кредит и списать все деньги со счетов. Чтобы это предотвратить “сотрудник банка” попросил женщину перевести все деньги на некий “безопасный счет”. Доверчивая жительница Воркуты выполнила все указания афериста и перевела 358 тысяч рублей на незнакомые реквизиты. 

Через какое-то время пенсионерка поняла, что ее обманул мошенник и обратилась за помощью в полицию. 

Следователи возбудили уголовное дело по факту мошенничество. 

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