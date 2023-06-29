В Коми пенсионерка перевела аферистам почти 400 тысяч рублей

В Воркуте мошенники украли у пенсионерки почти 400 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Коми.
В полицию Заполярья обратилась женщина 1954 года рождения, которая заявила, что у нее украли крупную сумму денег.
Как выяснили правоохранительные органы, пенсионерке позвонил незнакомец и представился сотрудником банка. Аферист заявил, что на имя женщины кто-то пытается оформить кредит и списать все деньги со счетов. Чтобы это предотвратить “сотрудник банка” попросил женщину перевести все деньги на некий “безопасный счет”. Доверчивая жительница Воркуты выполнила все указания афериста и перевела 358 тысяч рублей на незнакомые реквизиты.
Через какое-то время пенсионерка поняла, что ее обманул мошенник и обратилась за помощью в полицию.
Следователи возбудили уголовное дело по факту мошенничество.