В Коми пенсионерка перевела аферистам почти 400 тысяч рублей

В Воркуте мошенники украли у пенсионерки почти 400 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Коми.

В полицию Заполярья обратилась женщина 1954 года рождения, которая заявила, что у нее украли крупную сумму денег.