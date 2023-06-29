В Коми двух грибников оштрафуют за отсутствие пропуска в заказник "Белый"

В Коми два грибника нарушили пропускной режим в заказник "Белый". Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минприроды. Нарушителей обнаружили инспекторы ведомства и сотрудники Центра по ООПТ во время планового рейда по заказнику.
Отметим, "Белый" - единственный ООПТ в регионе, где действует пропускной режим. Его рекреационная нагрузка - не более 310 человек. Нарушителям грозит административная ответственность по статье 8.39 КоАП РФ, предусматривающей штраф от трех до четырех тысяч рублей
Добавим, подробную информацию о правилах и порядке получения электронного пропуска можно найти на сервисе propusk.oopt.rkomi.ru. Пропуск следует оформлять не позднее, чем 15 дней до запланированной поездки. Отметим, ранее в Правительство Коми отменило решение о платном входе в заказник "Белый" до конца 2023 года.