В Коми двух грибников оштрафуют за отсутствие пропуска в заказник "Белый"

В Коми два грибника нарушили пропускной режим в заказник "Белый". Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минприроды. Нарушителей обнаружили инспекторы ведомства и сотрудники Центра по ООПТ во время планового рейда по заказнику.

Отметим, "Белый" - единственный ООПТ в регионе, где действует пропускной режим. Его рекреационная нагрузка - не более 310 человек. Нарушителям грозит административная ответственность по статье 8.39 КоАП РФ, предусматривающей штраф от трех до четырех тысяч рублей