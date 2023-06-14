В Коми посещение заказника "Белый" будет бесплатным до 2024 года

Вход в природный заказник "Белый" останется бесплатным до конца 2023 года. Соответствующее постановление, датированное девятым июня, подписала первый заместитель председателя Правительства Коми Эльмира Ахмеева.

Напомним, ранее в регионе действовало другое постановление, согласно которому посещение особо охраняемых природных территорий (ОППТ) было платным. Под исключение попадали жители населенных пунктов, расположенных в границах охраняемой территории. За одно посещение ОППТ любители леса должны были заплатить 0,85% от установленной величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по России. Это чуть больше 130 рублей. Предложения о введении платы за посещение заказника обсуждаются с 2021 года.