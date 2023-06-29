Спецпрокуратура выявила нарушения в деятельности АО "Воркутауголь"

Воркутинская межрайонная прокуратура по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли выявила нарушения в работе АО "Воркутауголь". Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры Республики Коми.

Как указано в материалах дела, в компании ведет деятельность первичная профсоюзная организация Независимого профсоюза транспортников структурного подразделения "Воркутинское транспортное предприятие". Однако работодатель нарушает прописанные в законе права организации. Среди прочих, угледобывающее предприятие в течение длительного периода отказывалось предоставлять профсоюзу помещение для работы. Руководитель профсоюза неоднократно просил устранить нарушение, более того спецпрокурор направлял соответствующее представление в адрес компании. Однако никаких действий так и не последовало.