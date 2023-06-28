В Коми прямо на дороге загорелся автомобиль

28 июня очевидцы происшествия прислали порталу “Про Город Сыктывкар” кадры с горящим автомобилем на въезде в Выльгорт.

Стало известно, что на въезде в Выльгорт загорелся автомобиль. Такие кадры порталу “Про Город Сыктывкар” прислали очевидцы происшествия. На видео можно заметить, как прямо на трассе загорелась машина.

Также на видеокадрах можно увидеть, что водитель пытался потушить автомобиль с помощью огнетушителя.

Как рассказали в МЧС по Коми, происшествие случилось 28 июня в 09:56. В это время в пожарно-спасательную службы Сыктывдинского района поступила информация о том, что на въезде в село Выльгорт загорелся автомобиль. В течение минуты после вызова спасатели прибыли на место возгорания. В 10:07 пожар уже был ликвидирован.

Для тушения МЧС задействовали семь огнеборцев и две единицы техники.

Пострадавших в происшествии – нет. Из-за пожара сильно повредился автомобиль. Сейчас специалисты выясняют причины возгорания.