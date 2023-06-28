Назван секрет счастливых и долгих отношений: в паре должно быть определенное совпадение

Психологи нашли один из секретов долгих и счастливых отношений. Оказывается, важно, чтобы партнеры от души могли посмеяться над одним и тем же. Об этом заявили специалисты из Университета штата Мичиган, сообщает издание Psychologies.ru.

Для исследовательской работы психологи протестировали 337 пар. Среди них были люди от 19 до 89 лет. В тестирование попали пары, которые в отношениях состоят всего лишь год, а также и те, кто прожил совместно несколько десятков лет. Участники поделились тем, как они оценивают, насколько они счастливы в отношениях. Кроме этого партнеры прошли опрос. Их спрашивали про собственное чувство юмора и чувство юмора партнера.