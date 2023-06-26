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Семь явных признаков того, что вы несовместимы со своим партнером

Семь явных признаков того, что вы несовместимы со своим партнеромИзображение от prostooleh на Freepik

Психологи отмечают семь очевидных признаков, которые указывают на то, что партнер вам не подходит. В список вошли достаточно неприятные виды поведения: манипуляция, обвинения, отсутствие поддержки, пишет Life.ru.

1. Партнер не поддерживает

Есть утверждение, что в супружеской паре партнеры должны поддерживать друг друга безоговорочно. У них может быть мнение отличное друг от друга. Но при этом в споре с третьими лицами партнерам стоит поддерживать друг друга. К примеру, если супруг видит, что его возлюбленная испытывает дискомфорт в разговоре с кем-то, ему следует встать на сторону жены. Если кто-то в паре слишком часто занимает противоположную позицию и вместо защитника становится обвинителем, то это тревожный знак. В гармоничных отношениях супруги уважают друг друга и безоговорочно поддерживают.

2. За пределами дома у каждого своя жизнь

Если кто-то в семье проводит все свободное время отдельно от партнера, это плохой знак. Тусовки в барах с друзьями, рыбалка, выезд на природу, поход в гости без любимого человека становятся нормой. Получается, что социальная жизнь проходит отдельно от семьи. В здоровых отношениях супруги разделяют удовольствия на двоих: вместе выбираются в кино, в ресторан, гуляют в парке или катаются на велосипеде.

3. Разное чувство юмора

Чувство юмора, которое разделяет партнер — это очень важно. Шутки помогают в стрессовых ситуациях разрядить обстановку и если один из супругов не понимает их, то это вызовет еще больше напряжения и неловкости. Необязательно постоянно “юморить”, но и понимать в этом ключе друг друга важно.

4. Сексуальные желания не совпадают

Сексуальный темперамент у пары может быть абсолютно разным. Но обычно в таком случае партнерам просто нужно прийти к компромиссу, пойти на уступки, чтобы обе стороны были довольны. Если не удается найти золотую середину в этом вопросе, то это может привести к изменам. 

5. Образы жизни совершенно разные

Все люди разные. Кому-то нравится вставать рано утром и в тишине пить чай, а кто-то обожает смотреть сериалы до полуночи и просыпаться к обеду. Если у супругов совсем не совпадает ритм, то ужиться им становится крайне тяжело. Не избежать конфликтов на этой почве. Ведь в один прекрасный момент кто-то кого-то начнет раздражать.

6. Манипуляции

Если один из супругов пытается подмять под себя другого — это манипуляции. Постоянные обиды, если что-то пошло не по задуманному человеком плану, обвинения, капризы, истерики разрушают гармоничные отношения. Манипуляции не всегда легко распознать.

7. Партнер не признает свои ошибки и обвиняет в них другого

Когда один из супругов позволяет себе оскорбления, унижения, угрозы — это ненормально для гармоничных и уважительных отношениях. Если при этом партнер еще и навязывает чувство вины за все это, то скорее бегите от него. Или обратитесь вместе к семейному психологу, возможно, специалист поможет восстановить отношения.

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