Семь явных признаков того, что вы несовместимы со своим партнером

Психологи отмечают семь очевидных признаков, которые указывают на то, что партнер вам не подходит. В список вошли достаточно неприятные виды поведения: манипуляция, обвинения, отсутствие поддержки, пишет Life.ru. 1. Партнер не поддерживает Есть утверждение, что в супружеской паре партнеры должны поддерживать друг друга безоговорочно. У них может быть мнение отличное друг от друга. Но при этом в споре с третьими лицами партнерам стоит поддерживать друг друга. К примеру, если супруг видит, что его возлюбленная испытывает дискомфорт в разговоре с кем-то, ему следует встать на сторону жены. Если кто-то в паре слишком часто занимает противоположную позицию и вместо защитника становится обвинителем, то это тревожный знак. В гармоничных отношениях супруги уважают друг друга и безоговорочно поддерживают.

2. За пределами дома у каждого своя жизнь Если кто-то в семье проводит все свободное время отдельно от партнера, это плохой знак. Тусовки в барах с друзьями, рыбалка, выезд на природу, поход в гости без любимого человека становятся нормой. Получается, что социальная жизнь проходит отдельно от семьи. В здоровых отношениях супруги разделяют удовольствия на двоих: вместе выбираются в кино, в ресторан, гуляют в парке или катаются на велосипеде.

3. Разное чувство юмора

Чувство юмора, которое разделяет партнер — это очень важно. Шутки помогают в стрессовых ситуациях разрядить обстановку и если один из супругов не понимает их, то это вызовет еще больше напряжения и неловкости. Необязательно постоянно “юморить”, но и понимать в этом ключе друг друга важно.

4. Сексуальные желания не совпадают

Сексуальный темперамент у пары может быть абсолютно разным. Но обычно в таком случае партнерам просто нужно прийти к компромиссу, пойти на уступки, чтобы обе стороны были довольны. Если не удается найти золотую середину в этом вопросе, то это может привести к изменам.

5. Образы жизни совершенно разные

Все люди разные. Кому-то нравится вставать рано утром и в тишине пить чай, а кто-то обожает смотреть сериалы до полуночи и просыпаться к обеду. Если у супругов совсем не совпадает ритм, то ужиться им становится крайне тяжело. Не избежать конфликтов на этой почве. Ведь в один прекрасный момент кто-то кого-то начнет раздражать.

6. Манипуляции

Если один из супругов пытается подмять под себя другого — это манипуляции. Постоянные обиды, если что-то пошло не по задуманному человеком плану, обвинения, капризы, истерики разрушают гармоничные отношения. Манипуляции не всегда легко распознать.

7. Партнер не признает свои ошибки и обвиняет в них другого