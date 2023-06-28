Сыктывкарцы фотографировались с группой “Иванушки International” прямо на улице

Сыктывкарцы встретили группу “Иванушки International” прямо на улице. Музыканты охотно фотографировались и болтали со своими фанатами.

Напомним, ночью 27 июня в аэропорт столицы Коми прилетела известная группа “Иванушки International”. По словам одного из читателей “Про Город Сыктывкар”, очень мало людей смогли узнать в артистах тех самых звезд из-за их одежды. Однако от фото они не смогли отказаться.

В этот же день известную группу встретили у ЦУМа.