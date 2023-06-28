Сыктывкарцы фотографировались с группой “Иванушки International” прямо на улице

Сыктывкарцы встретили группу “Иванушки International” прямо на улице. Музыканты охотно фотографировались и болтали со своими фанатами.
Напомним, ночью 27 июня в аэропорт столицы Коми прилетела известная группа “Иванушки International”. По словам одного из читателей “Про Город Сыктывкар”, очень мало людей смогли узнать в артистах тех самых звезд из-за их одежды. Однако от фото они не смогли отказаться.
В этот же день известную группу встретили у ЦУМа.
“Я их сразу узнала. Всем вокруг говорила, смотрите, это же “Иванушки”. И люди просто смеясь уходили, и говорили, “Ага, ага. Откуда у нас здесь “Иванушки”? Вы что!” Ну я и пошла за ними и попросила сфотографироваться на входе в ЦУМ. И там уже стали обращать на них внимание и тоже фотографироваться с ними! Они очень просты в общении и совсем не звездные! Классные ребята”! — поделилась впечатлениями сыктывкарка Елена Панченко.
После выяснилось, что группа приехала для того, чтобы выступить в одном из ресторанов столицы Коми на частном мероприятии.
Напомним, в Сыктывкаре 1 июля пройдет республиканский выпускной “Твои облака”. Хедлайнером шоу станет Юлианна Караулова.