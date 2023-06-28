В Ухте возбудили уголовное дело по смене управляющей компании

По информации регионального Следственного комитета, в Ухте перед судом предстанет руководитель управляющей компании, который незаконно взял на себя обслуживание жилых домов.

Как следует из материалов дела, в 2022 году обвиняемый использовал подложные протоколы внеочередного собрания собственников помещений нескольких многоквартирных домов. В документах, в том числе были указаны ложные сведения о замене управляющей компании на ту, которой руководил нечестный предприниматель. После он использовал документы, чтобы управлять многоквартирными домами от имени своего ИП.