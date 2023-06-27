65-летнему жителю Коми придется заплатить 50 тысяч рублей за незаконную вырубку деревьев

65-летнему жителю поселка Комсомольска-на-Печоре вынесли приговор за незаконную вырубку леса. Мужчину оштрафовали на 50 тысяч рублей, а также арестовали два трактора и прицеп, и конфисковали две бензопилы.

Как выяснилось, житель Коми в сентябре 2022 года спилил деревья, чтобы проложить дорогу для трактора к заброшенной скважине. В итоге лесному фонду причинили ущерб на 580 тысяч рублей.