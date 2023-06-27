В Сыктывкаре водитель на иномарке сбил 80-летнюю пенсионерку

В Сыктывкаре иномарка сбила 80-летнюю пенсионерку прямо на пешеходном переходе. Об аварии сообщили в управлении ГИБДД по Коми. ДТП случилось 26 июня около 10:30 в Эжвинском районе Сыктывкара на улице Славы напротив дома №26. 23-летний водитель за рулем “Опель” сбил прямо на “зебре” 80-летнюю женщину. Пенсионерка пыталась перейти дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В итоге, пенсионерка получила закрытую травму предплечья. Ее госпитализировали.

В ГИБДД отметили, что водитель получил права в 2018 году. Также мужчину привлекали к ответственности за нарушение ПДД уже 83 раза.