В Сыктывкаре водитель на иномарке сбил 80-летнюю пенсионерку

В Сыктывкаре иномарка сбила 80-летнюю пенсионерку прямо на пешеходном переходе. Об аварии сообщили в управлении ГИБДД по Коми.
ДТП случилось 26 июня около 10:30 в Эжвинском районе Сыктывкара на улице Славы напротив дома №26. 23-летний водитель за рулем “Опель” сбил прямо на “зебре” 80-летнюю женщину. Пенсионерка пыталась перейти дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
В итоге, пенсионерка получила закрытую травму предплечья. Ее госпитализировали.
В ГИБДД отметили, что водитель получил права в 2018 году. Также мужчину привлекали к ответственности за нарушение ПДД уже 83 раза.
Напомним, в Княжпогостском районе Республики Коми водитель ВАЗа не справился с управлением и слетел в кювет. Пострадали три человека. У мужчины не было прав, а сам он не был пристегнут.