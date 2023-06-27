В Коми не пристегнутый водитель ВАЗа без прав слетел в кювет и опрокинулся

В Княжпогостском районе Республики Коми водитель на отечественной машине не справился с управлением и опрокинулся. ДТП случилось 26 июня на 130 километре автодороги Сыктывкар-Ухта. За рулем “Лады” был молодой мужчина 2003 года рождения. В салоне авто было еще два пассажира. Водитель не смог справиться с управлением и слетел в кювет, после чего опрокинулся.

В аварии пострадали три человека: у водителя “Лады” перелом грудного отдела позвоночника под вопросом и черепно-мозговая травма, у пассажира 2002 года рождения — рваная ушибленная рана головы, закрытая черепно-мозговая травма. У второго пассажира 2005 года рождения — перелом ключицы и черепно-мозговая травма. Всех госпитализировали.