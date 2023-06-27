Поезд Сыктывкар - Микунь не будет курсировать в июле 2023 года

Поезд Сыктывкар-Микунь не будет работать в июле 2023 года из-за запроса Минэкономразвития Республики Коми. Об этом оповестила пресс-служба Северной железной дороги.

Со 2 августа 2023 года пригородный поезд Сыктывкар - Микунь начнет курсировать на паровозной тяге. За 2022 год “Ретро поезд” совершил восемь рейсов с 14 по 28 августа. Маршрут организовали во время празднования 100-летия региона.