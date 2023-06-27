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В Сыктывкаре растет число наркопреступлений среди детей

В Сыктывкаре растет число наркопреступлений среди детейФото "Про Город Сыктывкар"

В Сыктывкаре растет число наркопреступлений среди детей. Об этом сегодня, 27 июня рассказали на городской планерке мэра. 

Как сообщает МВД Сыктывкара, в первый месяц лета в дежурную часть поступило почти пять тысяч сообщений, из них почти 400 имели признаки совершенного преступления. За это время в столице Коми произошло два убийства, восемь грабежей, 12 угонов и 35 преступлений, связанных с наркотиками. 

По данным полиции, в наркопреступлениях участвовали четыре несовершеннолетних горожан. 

Всего за месяц зарегистрировано десять преступлений, в которых участвовали дети. 

Правоохранительные органы попросили управление образования по Сыктывкару проработать дополнительную занятость подростков в летний период. 

Градоначальник Владимир Голдин поручил увеличить спортивные мероприятия в городе.

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