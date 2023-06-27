В Сыктывкаре растет число наркопреступлений среди детей. Об этом сегодня, 27 июня рассказали на городской планерке мэра.

Как сообщает МВД Сыктывкара, в первый месяц лета в дежурную часть поступило почти пять тысяч сообщений, из них почти 400 имели признаки совершенного преступления. За это время в столице Коми произошло два убийства, восемь грабежей, 12 угонов и 35 преступлений, связанных с наркотиками.