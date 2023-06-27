В администрации Сыктывкара началась общегородская планерка: онлайн-трансляция

27 июня в мэрии столицы Коми проходит общегородская планерка с главой городской администрации Владимиром Голдиным. На встрече с ведомствами и компаниями он обсудит вопросы, которые касаются жизнеобеспечения Сыктывкара. "Про Город" ведет текстовую онлайн-трансляцию с места события.
9:00 — начало планерки
МВД:
"За отчетный период в Сыктывкаре была охрана при проведении 117 мероприятий. Нарушений нет. Общий массив сообщений - 4800. С признаками преступление 399, 2 — убийства, 12 — угонов, 35 — наркотики, 2 — преступления, которые совершили несовершеннолетние. Я хочу попросить управ образования проработать вопрос времени у детей. Много преступлений в сфере информаци. Также управление МВД по Сыктывкару готова организовать охрану во время проведения выпускного "Твои облака".