В администрации Сыктывкара началась общегородская планерка: онлайн-трансляция

27 июня в мэрии столицы Коми проходит общегородская планерка с главой городской администрации Владимиром Голдиным. На встрече с ведомствами и компаниями он обсудит вопросы, которые касаются жизнеобеспечения Сыктывкара. "Про Город" ведет текстовую онлайн-трансляцию с места события.

9:00 — начало планерки

МВД: