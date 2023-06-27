Директора Коми регионального центра подготовки авиаперсонала отпустили под домашний арест

Руководителя ФГАО ДПО "Коми региональный центр подготовки авиационного персонала" Андрея Козлова перевели под домашний арест. Об этом сообщает пресс-служба судов региона. Как сказано в официальном релизе, 14 июня Верховный суд Коми вынес постановление, согласно которому обвиняемый должен был провести под стражей два месяца (до 29 августа 2023 года). Однако 23 июня меру пресечения изменили на домашний арест.

Напомним, против Андрея Козлова и сотрудника коммерческой организации Александра Литвинюка возбудили уголовное дело. Их подозревают в хищении имущества ФГАО ДПО "Коми региональный центр подготовки авиационного персонала". Как указано в материалах дела, за три года, с 2016 по 2019, обвиняемые могли присвоить около 1,3 миллиона рублей, принадлежащих центру.