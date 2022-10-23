В Сыктывкаре арестован глава центра подготовки авиаперсонала Коми

22 октября в столице Коми арестовали директора регионального центра подготовки авиационного персонала Андрея Козлова и сотрудника коммерческой организации Александра Литвинюка. Их обвиняют в хищении имущества на сумму не меньше 1,37 миллионов рублей, сообщает пресс-служба городского суда.

Андрея Козлова также обвиняют в получении взятки в размере 575 тысяч рублей, которую он принял в обмен на помощь с заключением договоров подряда, а также своевременную оплату работ и поставку материалов.