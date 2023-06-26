Как распознать настоящего манипулятора: четыре скрытых признака от Михаила Лабковского

Психолог Михаил Лабковский в своем телеграм-канале рассказал, на какие уловки идут манипуляторы, чтобы управлять другими. Часто эти признаки очень сложно распознать. Специалист выделил четыре признака. 1. Уход от диалога В диалоге важном для вас собеседник переключается на отвлеченные темы, пытается отшутиться или приходит к лести — это один из признаков манипуляции. Таким образом человек может показывать свое безразличие и отсутствие желания говорить с вами.

2. Манипулятивное долженствование Манипуляторы могут делать подарки и какие-то приятные вещи. Но совершают они это для того, чтобы оставить человека в долгу. Психолог приводит пример: подруга зовет в ресторан довольно настойчиво, при этом она готова заплатить по счету. Делается это для того, чтобы иметь полное право критиковать или разговаривать только на важные для себя темы.

3. “Комплимент-сэндвич”

Так называют комплимент, пишет Михаил лабковский, который разбавляется непрошенной и неприятной критикой. Например, вам говорят, что вы сегодня обворожительны, только вот сережки можно было заменить на другие. Или супруг говорит жене: “Какой вкусный завтрак ты сделала. Хоть ты у меня глупышка, но готовишь отменно”! В таких случаях манипулятор утверждается за счет других, но делает это максимально незаметно для других.

4. Манипуляции на любви, дружбе и долге