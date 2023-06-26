Как распознать настоящего манипулятора: четыре скрытых признака от Михаила Лабковского

Психолог Михаил Лабковский в своем телеграм-канале рассказал, на какие уловки идут манипуляторы, чтобы управлять другими. Часто эти признаки очень сложно распознать. Специалист выделил четыре признака.
1. Уход от диалога
В диалоге важном для вас собеседник переключается на отвлеченные темы, пытается отшутиться или приходит к лести — это один из признаков манипуляции. Таким образом человек может показывать свое безразличие и отсутствие желания говорить с вами.
2. Манипулятивное долженствование
Манипуляторы могут делать подарки и какие-то приятные вещи. Но совершают они это для того, чтобы оставить человека в долгу. Психолог приводит пример: подруга зовет в ресторан довольно настойчиво, при этом она готова заплатить по счету. Делается это для того, чтобы иметь полное право критиковать или разговаривать только на важные для себя темы.
3. “Комплимент-сэндвич”
Так называют комплимент, пишет Михаил лабковский, который разбавляется непрошенной и неприятной критикой. Например, вам говорят, что вы сегодня обворожительны, только вот сережки можно было заменить на другие. Или супруг говорит жене: “Какой вкусный завтрак ты сделала. Хоть ты у меня глупышка, но готовишь отменно”! В таких случаях манипулятор утверждается за счет других, но делает это максимально незаметно для других.
4. Манипуляции на любви, дружбе и долге
Манипулятор предлагает что-то сделать, потому, что вы его друг, сын, дочь, возлюбленный или возлюбленная. В качестве примера женщина может просить у мужчины доказать свою любовь каким-то ценным подарком. Также родители могут попросить ребенка выполнить их просьбу только потому что он должен. В таком случае психолог рекомендует не вестись на манипуляции и сообщить, что вы не собираетесь выполнять такие просьбы только потому, что вас заставляют чувствовать себя виноватым и должным.